Kostas Manolas terrorizzato | la foto di presentazione con un leone finisce male

La presentazione di Kostas Manolas allo Sharjah è tragicomica. Il club degli Emirati Arabi ha deciso di girare un video con il difensore greco e un leone su un campo da calcio. Le immagini mostrano Manolas con la sua nuova maglia pronto alla foto di rito al fianco del re della savana. Il leone però a un certo punto ruggisce e l'ex Roma e Napoli è terrorizzato: con un balzo si alza in piedi e cerca di allontanarsi. Una scena degna di un meme. ???????… ????!#olympiacos #olympiakos #Manolas #manwlas #football #soccer pic.twitter.com/FivmaiZycc — enwsi.gr (@enwsi) September 27, 2022

