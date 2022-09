Kitten Natividad morta, star e attrice porno di 'Beneath the Valley of the Ultra - Vixens': aveva 74 anni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Francesca 'Kitten' Natividad , la prorompente ballerina che divenne una figura di culto quando fu scritturata dal regista dei film sexploitation Russ Meyer per 'Beneath the Valley of the Ultra - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Francesca ', la prorompente ballerina che divenne una figura di culto quando fu scritturata dal regista dei film sexploitation Russ Meyer per 'theof the- ...

leggoit : Kitten Natividad morta, star e attrice porno di “Beneath the Valley of the Ultra-Vixens”: aveva 74 anni - marcogiusti : IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - IL MONDO DEL PORNO E' IN LUTTO. SE NE VA KITTEN NATIVIDAD, 74 ANNI... -