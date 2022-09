(Di mercoledì 28 settembre 2022) Kim Min-jae in poco più di due mesi è già diventato il faro della difesa azzurra. Il giocatore è stato preso dal Fenerbahce con l’obiettivo di sostituire Koulibaly, ma in poco tempo ha fatto diventare il senegalese un ricordo. Un’operazione non facile dato che il giocatore ora al Chelsea è uno dei difensori più forti del mondo e sostituirlo sembrava una impresa titanica. Gazzetta scrive che “oggi non si trova un tifoso ache scambierebbe Kim con il senegalese, anzi è incredibile la velocità con la quale la gente ha ‘sostituito’ KK con KM. La zampata con la quale ha letteralmente stoppato il colpo di testa di Brahim Diaz a Milano è addirittura diventata l’immagine simbolo del nuovo corso azzurro perché i tifosi hanno letto quel desiderio di arrivare lì dove sembra proprio impossibile. L’urlo di Kim, quello che appunta il coreano ha mostratfo dopo il prodigioso ...

Chegià abbia tanti estimatori in Premier non mi. E' un giocatore forte e il Napoli è stato più veloce di altri club ad acquisirlo. I meriti vanno a Giuntoli e ai suoi collaboratori'. ...sì,anche noi. E quando banalmente chi non ha figli si sente dire che sono veramente il turning point, la meta che dà tutta un'altra prospettiva alla vita, beh sì insomma, adesso lo penso ... Kim sorprende tutti, anche Giuntoli: il Napoli vuole blindarlo "Anche per questo si è preso la scena ed è già finito nel mirino degli addetti allo scouting dei maggiori club europei".