Kiev e l'Europa contro i referendum farsa. Già al fronte le prime truppe di riservisti

Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: L’Unione Europea deve imporre un tetto al prezzo delle importazioni di gas, anche per ridurre ulteri… - mark2065 : @j_gufo @costa_costa1967 Una domanda, è dal 2014 che il governo di Kiev bombarda le regioni separatiste del Donba… - rapanui_veneto : RT @ValerioDiPietr2: L' altra Europa esiste. Da 1000 anni. Si chiama Rus' di #Kiev, quando ancora #Mosca era una foresta. @bordoni_russia - Kapparar1 : RT @mihirdjin: Molte ambasciate occidentali stanno invitando il personale a lasciare #Mosca. Non è un bel segnale, la volta scorsa è succes… - etventadv : RT @mihirdjin: Molte ambasciate occidentali stanno invitando il personale a lasciare #Mosca. Non è un bel segnale, la volta scorsa è succes… -

Secondo gli inglesi, il prossimo 30 settembre, Putin potrebbe rivolgersi ad entrambe le Camere per annunciare formalmente l'adesione, segnando un' escalation nel conflitto perché i territori ...... arrivano " dagli Stati Uniti all'" le condanne da parte dei leader internazionali. In ...Bracci La risposta di Zelensky e della Nato Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che"... Stoltenberg, referendum non cambiano nulla, Nato con Kiev - Europa