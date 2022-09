Karaoke | trent' anni fa la prima puntata con Fiorello

IL GIORNO

Era il 28 settembre 1992: la prima canzone che fece cantare le piazze italiane fu 'L'Italiano' di Toto CutugnoPolverelli, iltelevisivo ha'anni e il suo record ne ha compiuti undici da poco. "E pensare che non mi è mai piaciuto il...(ride, ndr)". Davvero "Sì, soprattutto per chi sa ... Karaoke, 30 anni fa il debutto con Fiorello: la storia e i cantanti diventati famosi Era il 28 settembre 1992: la prima canzone che fece cantare le piazze italiane fu "L'Italiano" di Toto Cutugno ...Il 28 settembre del 1992 (30 anni) andava in onda la trasmissione televisiva con Fiorello. Polverelli dopo 11 anni detiene ancora il record mondiale della performance più lunga a un karaoke: «Quell’es ...