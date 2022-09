Juventus-Køge oggi | orario Champions League calcio femminile | dove vederla in tv e streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022), mercoledì 28 settembre alle 20.30, laWomen scenderà in campo al “Moccagatta” di Alessandria per il match di ritorno del secondo turno di qualificazione alla fase a gironi di2022-2023 di. Le bianconere affronteranno il, dopo che all’andata la sfida si era conclusa sull’1-1 per effetto delle realizzazioni dell’americana Madalyn Pokorny in casa danese e della svedese Amanda Nilden per le campionesse d’Italia. La Vecchia Signora, dunque, cercherà di sfruttare il fattore campo per portarsi a casa il pass e vorrà trovare quella concretezza che in questa primissima parte di stagione è venuta a mancate. Joe Montemurro punterà sulle grandi qualità di Julia Grosso e l’esperienza continentale di Cristiana Girelli, in grande ...