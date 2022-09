Juventus | doppia seduta alla Continassa | giornata di riposo per Bonucci

(Di mercoledì 28 settembre 2022)al JTC dellaper la, che in attesa del ritorno dei nazionali ha proseguito la preparazione in vista del Bologna, ultima spiaggia per i bianconeri dopo un avvio di campionato da horror. I felsinei hanno vinto solo una delle ultime 39 partite contro la Vecchia Signora, che però si allena duro e lo fa con unasessione di allenamento. Al mattino esercitazioni tecniche specifiche, al pomeriggio tutti in palestra per un lavoro di forza. Concessa unadia capitan. SportFace.

ZonaBianconeri : RT @J_network24: ?? #Juventus | Il report odierno e la designazione di #JuveBologna - J_network24 : ?? #Juventus | Il report odierno e la designazione di #JuveBologna - milansette : Milan, la ripresa sarà dura: Empoli, Juventus e la doppia sfida con il Chelsea. Pioli però punta al massimo… - sportli26181512 : Milan, la ripresa sarà dura: Empoli, Juventus e la doppia sfida con il Chelsea. Pioli però punta al massimo: Con an… - forzaju24089783 : RT @JuglairMat: Essendo una ragazza bisessuale che soffre di problemi alimentari sono ufficialmente una doppia devianza giovanile per il no… -

seduta di allenamento per la Juve in vista della ripresa della Serie A con l'impegno con il ... Di seguito il report pubblicato dallasul proprio sito ufficiale. REPORT ...Storica lapromozione consecutiva, dalla Serie C1 alla Serie A in due stagioni, come tecnico ... raggiunse la semifinale di Coppa Italia, dopo avere eliminato Fiorentina e: un record ...Il report ufficiale della Juventus in merito all'allenamento di oggi, i bianconeri corrono verso il prossimo match contro il Bologna ...Nazionali Juve: altri due rientri alla Continassa. Le ultime novità in vista del match contro il Bologna di Thiago Motta.