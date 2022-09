sportface2016 : #Juventus | #Danilo: 'Ora dobbiamo solo stare zitti e lavorare' - PazzonaLuca : RT @juventusdaily24: Sappiamo che in questo momento ci sono tanti dubbi ma siamo consapevoli di avere tanta qualità per diventare una squad… - sportli26181512 : Juve, Danilo leader anche con il Brasile: rinnovo sempre più urgente, ma è tutto fermo: Sempre più indispensabile,… - ZonaBianconeri : RT @CagasottoOUT: Sono 2 mesi che #Danilo continua a dire ste stronzate ma alla fine è la solita merda. Statevi zitti, fate meno figure di… - CagasottoOUT : Sono 2 mesi che #Danilo continua a dire ste stronzate ma alla fine è la solita merda. Statevi zitti, fate meno figu… -

... sia per lache per il Brasile . Titolare nel 5 - 1 con il quale ieri la nazionale verdeoro ha battuto la Tunisia in amichevole al Parco dei Principi di Parigi,si candida come ...La metà, un'ora per Paredes, soltanto un tempo per Bremer e Milik. Il ritorno di Locatelli e Rabiot permetterà turnover in mezzo con Miretti non ancora al meglio dopo la lieve distorsione alla ...Danilo, difensore della Juventus, parla della situazione bianconera al termine dell'amichevole Brasile-Tunisia a Parigi.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...