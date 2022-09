Juventus Bologna, Miretti torna a disposizione di Allegri? Le ultime (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivano gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus in vista della partita contro il Bologna al ritorno in campo: le ultime su Miretti e sul possibile impiego Non desta particolare preoccupazione l’infortunio accusato in Under 21 da Fabio Miretti. Il centrocampista, tornato a Torino, non ha sostenuto esami supplementari e il suo recupero totale dovrebbe avvenire tra le partite contro Bologna e Maccabi Haifa. Stando alle ultime di Sky Sport Allegri non dovrebbe comunque rischiare il centrocampista contro la squadra di Thiago Motta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivano gli ultimi aggiornamenti in casain vista della partita contro ilal ritorno in campo: lesue sul possibile impiego Non desta particolare preoccupazione l’infortunio accusato in Under 21 da Fabio. Il centrocampista,to a Torino, non ha sostenuto esami supplementari e il suo recupero totale dovrebbe avvenire tra le partite controe Maccabi Haifa. Stando alledi Sky Sportnon dovrebbe comunque rischiare il centrocampista contro la squadra di Thiago Motta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

