Juventus, altra bordata da Parigi ad Agnelli: chiusura è totale (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Juventus è chiamata a ripartire dopo questo avvio di stagione a singhiozzi, ma nel frattempo da Parigi arriva un’altra bordata per Agnelli. La Juventus, dopo la sosta per la Nations League, deve ripartire immediatamente nel migliore dei modi. Tanto in Serie A quanto in Champions League. Proprio dall’Europa, precisamente da Parigi, è allora arrivata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Laè chiamata a ripartire dopo questo avvio di stagione a singhiozzi, ma nel frattempo daarriva un’per. La, dopo la sosta per la Nations League, deve ripartire immediatamente nel migliore dei modi. Tanto in Serie A quanto in Champions League. Proprio dall’Europa, precisamente da, è allora arrivata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mimmo_on_Ras : @paolorossi1965 Delle JUVENTUS di Allegri preferisco, per distacco, quella col 4231 quando da Gennaio 2017 ci sorpr… - ZonaBianconeri : RT @calciotoday_it: ??? L'ex campionissimo della #Juventus poteva finire in un'altra big italiana #Buffon #28settembre #SerieA https://t.c… - ZonaBianconeri : RT @n_emi_official: #Sconcerti ultimamente soffre di demenza senile… un giorno dice una cosa, quello seguente un’altra! Ma entrambi sono de… - LUCanturino_24 : È troppo bello per essere vero. TROPPO Dopo tanti, troppi, anni di attesa torniamo ad essere Juventus e non Zebre.… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Un'altra cosa non scontata è che i giocatori in nazionale si divertono, hanno piacere di giocare a calcio. #Juventus #allegri… -