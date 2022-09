Juve | guardali | assist di Kostic e gol di Vlahovic | battuto Haaland Con Allegri non è ancora successo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-27 23:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:di Filip, gol di Dusan. Non èin una partita dellantus, ma in Norvegia-Serbia 0-2, gara valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. La giocata che in maglia bianconera non si èvista, nella nazionale serba si è verificata al 42? del primo tempo: passaggio diverso il primo palo, taglio diin anticipo sui difensori e gol da centravanti vero., RIFLESSIONE APERTA –, crossatore eman principe della scorsa edizione dell’Europa League, era stato acquistato dalla...