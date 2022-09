Juve, doppia seduta di allenamento in vista del Bologna (Di mercoledì 28 settembre 2022) doppia seduta di allenamento per la Juve in vista della ripresa della Serie A con l’impegno con il Bologna Prosegue la preparazione della Juve di Allegri in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. I bianconeri se la vedranno con Bologna. Di seguito il report pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale. REPORT – «Si avvicina il ritorno in campo in Serie A per i bianconeri e il gruppo si sta riunendo, in vista della sfida di domenica contro il Bologna, che sarà diretta da Abisso, coadiuvato da Tolfo e Perrotti, quarto ufficiale Maggioni, VAR La Penna, AVAR Preti. Oggi la squadra ha lavorato in doppia seduta: al mattino ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)diper laindella ripresa della Serie A con l’impegno con ilProsegue la preparazione delladi Allegri indella ripresa del campionato dopo la sosta. I bianconeri se la vedranno con. Di seguito il report pubblicato dallantus sul proprio sito ufficiale. REPORT – «Si avvicina il ritorno in campo in Serie A per i bianconeri e il gruppo si sta riunendo, indella sfida di domenica contro il, che sarà diretta da Abisso, coadiuvato da Tolfo e Perrotti, quarto ufficiale Maggioni, VAR La Penna, AVAR Preti. Oggi la squadra ha lavorato in: al mattino ...

sportli26181512 : Juve, seduta doppia alla Continassa in vista del Bologna: Il gruppo Massimiliano #Allegri torna a completarsi dei g… - Aka7Dusan : @inter_1999 In doppia cifra giocando nella juve? Cristiano Ronaldo dopo 6 giornate con Allegri non ne aveva neanche… - AxL_Buda : @tomorienjoyer_ mi preoccupa di piu la loro assenza nella doppia sfida con il chelsea e la juve - sportli26181512 : Milan nelle mani di Tatarusanu e Mirante: senza Maignan Pioli deve scegliere: Con il francese fuori per un mese dop… - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: #Juve, #Locatelli sulla via del ritorno: #Allegri lo ha 'avvisato', ora lo attende una doppia rincorsa -