Jesse Williams in Da Me o da Te | la commedia romantica di Netflix in arrivo a San Valentino

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Da Me o da Te, titolo originale Your Place or Mine, è la nuovache segna il ritorno in tv didi Grey’s Anatomy, accanto ai protagonisti Ashton Kutcher (That ’70s Show) e Reese Witherspoon (The Morning Show). Il film è stato annunciato come uno dei nuovi titoli originalidurante l’evento globale TUDUM, con un videoclip che coinvolge i due attori principali.Il film Da Me o da Te uscirà il 10 febbraio, chiaramente in tempo per Sanlo ha presentato assicurando che “Reese Witherspoon e Ashton Kutcher saranno i protagonisti delladei vostri sogni“. La trama segue la storia di due migliori amici di lunga data, interpretati appunto da Kutcher e Witherspoon: quando ...