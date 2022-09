Italvolley femminile, Orro: “Sappiamo di essere la squadra da battere” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alessia Orro ha parlato per l’Italvolley femminile dai Mondiali 2022 ad Arnhem. Le Azzurre di Mazzanti, dopo tre vittorie consecutive, sono attese dalle ultime partite della Pool A rispettivamente contro Kenya ed Olanda. Così la palleggiatrice della Pro Victoria Monza alla vigilia della sfida con la formazione africana: “La giornata odierna serve a ricaricare le energie. Ieri il match contro il Belgio è stato molto impegnativo, quindi dobbiamo recuperare per affrontare nella migliore maniera il match di domani con il Kenya. Rispetto alle gare contro Camerun e Porto Rico, è stato molto diverso. Avevamo davanti un avversario ostico”. “Siamo consapevoli che contro di noi tutte le formazioni danno sempre il 100%. Siamo la squadra da battere e a ogni partita dobbiamo aggiungere un tassello. Andando avanti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alessiaha parlato per l’dai Mondiali 2022 ad Arnhem. Le Azzurre di Mazzanti, dopo tre vittorie consecutive, sono attese dalle ultime partite della Pool A rispettivamente contro Kenya ed Olanda. Così la palleggiatrice della Pro Victoria Monza alla vigilia della sfida con la formazione africana: “La giornata odierna serve a ricaricare le energie. Ieri il match contro il Belgio è stato molto impegnativo, quindi dobbiamo recuperare per affrontare nella migliore maniera il match di domani con il Kenya. Rispetto alle gare contro Camerun e Porto Rico, è stato molto diverso. Avevamo davanti un avversario ostico”. “Siamo consapevoli che contro di noi tutte le formazioni danno sempre il 100%. Siamo ladae a ogni partita dobbiamo aggiungere un tassello. Andando avanti ...

sportface2016 : #WWCH2022 | #Italvolley femminile, #Orro: 'Sappiamo di essere la squadra da battere' - stranifattinews : Mondiali di pallavolo femminile, l’Italvolley soffre ma rimonta. Contro il Belgio finisce in vittoria per 3-1 - franconemarisa : RT @rtl1025: ?????? L'#italvolley femminile si impone in Olanda, anche sul Belgio nella terza gara del #VolleyballWorldChampionship. La gara t… - Adnkronos : Egonu e compagne scenderanno in campo giovedì alle 18 contro il Kenya. #Italvolley #ItaliaBelgio - chiararamundo2 : RT @TuttocalcioS: PORTIAMO A CASA UNA PARTITA FOLLE!!! L'#Italvolley femminile ???? batte a fatica 3-1 il Belgio ???? in una partita incredibil… -