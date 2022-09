Italvolley batte anche il Belgio ed è prima nel girone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo i successi contro Camerun e Porto Rico, l`Italvolley femminile cala il tris battendo anche il Belgio 3-1 con i parziali di 21-25, 30-28, 29-27, 25-9. Tre punti importantissimi che proiettano l'Italia al primo posto a punteggio pieno nel girone A. Ma che fatica contro il Belgio che dopo aver vinto il primo set è andato ad un passo dalla vittoria anche del secondo e del terzo parziale.Grande reazione e grande carattere da parte delle azzurre che rimontano addirittura da 19-24 nel terzo set prima di vincere agevolmente il quarto. Ottime le prove di Egonu e Pietrini, subentrata a Sylla. Positiva anche Danesi al centro. Per il Belgio partita monstre di Brit Herbots. Adesso le ragazze di Mazzanti torneranno in campo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo i successi contro Camerun e Porto Rico, l`femminile cala il trisndoil3-1 con i parziali di 21-25, 30-28, 29-27, 25-9. Tre punti importantissimi che proiettano l'Italia al primo posto a punteggio pieno nelA. Ma che fatica contro ilche dopo aver vinto il primo set è andato ad un passo dalla vittoriadel secondo e del terzo parziale.Grande reazione e grande carattere da parte delle azzurre che rimontano addirittura da 19-24 nel terzo setdi vincere agevolmente il quarto. Ottime le prove di Egonu e Pietrini, subentrata a Sylla. PositivaDanesi al centro. Per ilpartita monstre di Brit Herbots. Adesso le ragazze di Mazzanti torneranno in campo ...

