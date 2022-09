ITALIAN ENERGY SUMMIT DEL SOLE 24 ORE (Di mercoledì 28 settembre 2022) La sfida dell’Italia per la diversificazione energetica Arera: Besseghini, su energia situazione difficile, serve presenza politica Il presidente dell’Autorità: “Bene campagna stoccaggi” “C’è una situazione di difficoltà complessiva e fisiologica che dobbiamo affrontare. Proprio in questo momento è importante che ci sia una grande presenza nei ruoli di responsabilità, anche in questa fase di transizione politica”. E’ quanto ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente di Arera, intervenendo all’ITALIAN ENERGY SUMMIT organizzato dal SOLE 24 Ore. “L’urgenza delle decisioni è inalterata, per esempio con la scadenza dell’anno termico. L’Autorità ha cercato di fare il massimo, nel limiti del ruolo di un regolatore, per cercare di rendere la situazione flessibile e adattabile al momento che si sta affrontando”, ha ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 28 settembre 2022) La sfida dell’Italia per la diversificazione energetica Arera: Besseghini, su energia situazione difficile, serve presenza politica Il presidente dell’Autorità: “Bene campagna stoccaggi” “C’è una situazione di difficoltà complessiva e fisiologica che dobbiamo affrontare. Proprio in questo momento è importante che ci sia una grande presenza nei ruoli di responsabilità, anche in questa fase di transizione politica”. E’ quanto ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente di Arera, intervenendo all’organizzato dal24 Ore. “L’urgenza delle decisioni è inalterata, per esempio con la scadenza dell’anno termico. L’Autorità ha cercato di fare il massimo, nel limiti del ruolo di un regolatore, per cercare di rendere la situazione flessibile e adattabile al momento che si sta affrontando”, ha ...

