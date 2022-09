Italia Uno on stage | arriva lo spettacolo Gran Varietà con Giuseppe Giacobazzi

GiovaQuez : Orsini: 'Io che sono uno studioso sono in grande difficoltà perché sono stati oscurati siti russi, i giornalisti ru… - LaVeritaWeb : Il Capitano resta staccato da Fratelli d’Italia, anche in Lombardia e Veneto. Il dato sotto il 10% è uno choc Con l… - pdnetwork : Mollicone ci dà un'anteprima di come potrebbe essere l'Italia a guida FdI: uno Stato che nega i diritti e pretende… - AriellaAmie : RT @laperlaneranera: #Transitgas è uno dei cinque gasdotti, che permettono all'Italia, di approvvigionarsi di gas naturale dall'estero. Gas… - savvucciu : Invece è cosa buona e giusta pagare una cifra stratosferica a dei deficienti che bazzicano il parlamento i burocrat… -

Dal Teatro Masini di Faenza, il comico romagnolo porterà in scenashow esilarante, con monologhi inediti e ospiti ...Quella che una volta era la città più grigia d'oggi è la più verde: non solo per la nascita ... Una consapevolezza che dal rispetto per l'ambiente si è trasformata instile di vita : la ...La Sezione di Pesaro, ubicata nell’area del demanio militare esercito, in Strada dei Condotti 76, 61122 Pesaro, aderisce all’iniziativa. Per l’occasione, eccezionalmente, osserverà l’apertura dalle or ...La genomica promette di salvare il bestiame, scovando i 'geni di resilienza' al caldo estremo. La ricerca della Cattolica di Piacenza ...