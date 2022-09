Italia | Mancini | “Perché sono rimasto dopo la Macedonia? Non lo so”

CorSport : La mamma di #Mancini: '#Raspadori è un cavallo, quanto mi piace' ?? - OptaPaolo : 34 - Roberto Mancini ha ottenuto la 34ª vittoria sulla panchina dell’Italia, raggiungendo Arrigo Sacchi al 3° posto… - Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti da Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Ore 20.45 ??? Stadio 'G… - manu01111 : @augustociardi75 Mancini le scuse ai tifosi dell'Italia per non averci portato al mondiale le ha fatte? - calsciomercato : 'Punteremo a vincere il Mondiale 2026' ~Roberto Mancini~ #Italia #mondiali -

ROMA - Daniele De Rossi , ex giocatore simbolo della Roma ed attuale assistente del tecnico dell'Roberto, è intervenuto sul palco del Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma per parlare della nazionale azzurra ed in particolare dei giovani in rampa di lancio. ...Il Commissario Tecnico dell', Roberto, ha parlato durante il Social Football Summit: commento anche sul futuro in NazionaleDopo il successo contro l'Inghilterra, l'ha avuto la meglio anche sull'Ungheria. ...L’Italia si è qualificata per la finale di Nations League ma Mancini è ancora dispiaciuto per la mancata qualificazione ai Mondiali e ha ...L’ex attaccante del Milan, che è stato c.t. dell’Ucraina dal 2016 al 2021 e allenatore del Genoa per 2 mesi, ha più volte lanciato appelli per l’Ucraina ...