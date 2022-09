Italia in lutto: morto Bruno Arena dei Fichi D’India (Di mercoledì 28 settembre 2022) Italia in lutto. A soli 65 anni è venuto a mancare Bruno Arena, attore e comico dei Fichi D’India. Nel 2013 un aneurisma ha fermato la sua carriera artistica, che negli anni ha costruito insieme a Max Cavallari nel duo I Fichi D’India. Bruno Arena, nato a Milano nel 1957, ha frequentato il liceo artistico, per poi iscriversi all’ISEF e diventare insegnante di educazione fisica. Ha iniziato la sua carriera da docente nelle scuole elementari, medie e superiori in provincia di Varese. Alla fine degli anni Ottanta l’incontro con Max Cavallari. Insieme fondano i Fichi D’India, un duo comico formidabile che ben presto verrà riconosciuto a livello nazionale. Le prime esibizione sono nei ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 settembre 2022)in. A soli 65 anni è venuto a mancare, attore e comico dei. Nel 2013 un aneurisma ha fermato la sua carriera artistica, che negli anni ha costruito insieme a Max Cavallari nel duo I, nato a Milano nel 1957, ha frequentato il liceo artistico, per poi iscriversi all’ISEF e diventare insegnante di educazione fisica. Ha iniziato la sua carriera da docente nelle scuole elementari, medie e superiori in provincia di Varese. Alla fine degli anni Ottanta l’incontro con Max Cavallari. Insieme fondano i, un duo comico formidabile che ben presto verrà riconosciuto a livello nazionale. Le prime esibizione sono nei ...

