Italia | De Rossi | “Raspadori giovane galantuomo Felice di vedere i giovani emergere in Nazionale”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Mancini ha già puntato su Zaniolo, che ancora oggi sta continuando a giocare ad alti livelli.è un, sono contento delle sue ultime due gare”. Daniele De, assistente del commissario tecnico Roberto Mancini, commenta così le ultime uscite dell’al Social Football Summit, in scena all’Olimpico di Roma. “Mi rendequesti ragazziin– aggiunge -. Quando ero ragazzo io, con Lippi, inc’erano solo 1-2, adesso invece sono più di 10 ed è più difficile”. “Impoverimento tecnico? Probabile, perché si vive meno per strada, nei parchi o in spiaggia. Io da bambino stavo sempre con il pallone tra i ...

sportface2016 : #Italia #DeRossi: '#Raspadori giovane galantuomo. Felice di vedere i giovani emergere in #Nazionale' - tuttonapoli : Italia, De Rossi elogia Raspadori: 'E' un ragazzo d'oro, un giovane galantuomo' - sportli26181512 : De Rossi: “Raspadori? Un giovane galantuomo. Nazionale impoverita”: L'ex centrocampista e collaboratore della Nazio… - AlessioColzani : ?? I ROSICONI #ROSSI DELIRANO: 'NELLA NUOVA #ITALIA INSULTI, #VIOLENZE E DONNE IN #CUCINA' Giornalisti, artisti, pr… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #SpecialeGuerrainUcraina2022 Il patriarca Kirill e l’invito ad arruolarsi: ARTICOLO AGGIORNATO AL 24 SETTEMBRE… -

... rifugio che non ha chiuso l'orizzonte ma nei suoi tramontiha contribuito ad evocare il ... docu - serie prodotta da Fremantle, che ricostruisce la storia della televenditrice più famosa d',......DES P ROGGIANI SILVIA PD U ROMANO FRANCESCO SAVERIO C - DES P ROMANO PAOLO NICOLO' VERDI+SI P ROSATO ETTORE AZIONE+IV P AZIONE+IV P ROSCANI FABIO FRATELLI D'U ROSSELLO CRISTINA C - DES U...(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Raspadori è un ragazzo d'oro, un giovane galantuomo. Ti rende felice vedere questi ragazzi fare lo stesso percorso che ho fatto io in passato. Forse prima ...In diretta a Radio Punto Nuovo, a ìPunto Nuovo Sport Showì, è intervenuta Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi: "Paolo ha rappresentato molto per il calcio italiano, mi auguro davvero che Raspa ...