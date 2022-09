Italia-Brasile, Bertolini: “Test importante per capire a che punto siamo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Italia di Milena Bertolini affronterà il Brasile nel primo incontro di avvicinamento per le fasi finali dei Mondiali, che si disputeranno nell’estate del 2023 tra Australia e Nuova Zelanda. L’incontro andrà in scena lunedì 10 ottobre allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Questo il commento del ct azzurro: “Affronteremo una squadra molto forte, sarà un Test importante che ci permetterà di capire a che punto siamo. Nel prossimo anno disputeremo varie amichevoli contro avversarie di prima fascia, cosa che non riuscimmo a fare prima dell’Europeo a causa del Covid. Il progetto della Federazione è quello di creare un gruppo unico che coinvolga Nazionale A e Under 23. Così facendo avremo la possibilità di inserire diverse nuove giocatrici”. Sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’di Milenaaffronterà ilnel primo incontro di avvicinamento per le fasi finali dei Mondiali, che si disputeranno nell’estate del 2023 tra Australia e Nuova Zelanda. L’incontro andrà in scena lunedì 10 ottobre allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Questo il commento del ct azzurro: “Affronteremo una squadra molto forte, sarà unche ci permetterà dia che. Nel prossimo anno disputeremo varie amichevoli contro avversarie di prima fascia, cosa che non riuscimmo a fare prima dell’Europeo a causa del Covid. Il progetto della Federazione è quello di creare un gruppo unico che coinvolga Nazionale A e Under 23. Così facendo avremo la possibilità di inserire diverse nuove giocatrici”. Sono ...

marciatiburi : Provo una profonda tristezza nel vedere che l'Italia è riuscita a cadere nel paradosso della democrazia ed eleggere… - sportface2016 : #Italia vs #Brasile | #Bertolini: 'Test importante per capire a che punto siamo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Bertolini ne convoca 24 per l'amichevole col Brasile del 10 ottobre - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Bertolini ne convoca 24 per l'amichevole col Brasile del 10 ottobre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Bertolini ne convoca 24 per l'amichevole col Brasile del 10 ottobre -