Irpiniambiente | Buonopane indica il nuovo manager | ecco Claudio Crivaro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia, Rizieri, a seguito dell’istruttoria amministrativa eseguita dagli uffici dell’Ente, ha individuato il dottoreper ricoprire l’incarico diamministratore unico diSpa. La nomina sarà formalizzata nel corso dell’assemblea della società, che è stata convocata per sabato prossimo 1 ottobre. Nella giornata di lunedì scorso, 26 settembre, è scaduto l‘avviso manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature. Sono state proposte 38 candidature, 5 delle quali sono state escluse perché non in linea con i requisiti richiesti. Dopo un’attenta valutazione dei curricula, il presidente– a seguito dell’effettuazione di colloquio – hato il dottore ...