Iraq, tre razzi colpiscono la Green Zone di Baghdad: almeno quattro feriti. Droni dei pasdaran uccidono 7 persone nel Kurdistan (Di mercoledì 28 settembre 2022) È di nuovo allarme nella Green Zone di Baghdad. Tre razzi sono stati sparati nell’area della capitale irachena che ospita gli edifici istituzionali e le principali ambasciate straniere provocando almeno 4 feriti, secondo le prime informazioni circolate. Uno dei razzi “è caduto davanti all’edificio del Parlamento iracheno”, si legge nel comunicato dei servizi di sicurezza, anche se non è stato ancora chiarito chi siano gli esecutori materiali dell’attacco. Un episodio che si verifica a meno di un mese dall’inizio degli scontri intorno vicino al Parlamento dell’Iraq, con i sostenitori di Moqtada al-Sadr, il leader sciita che in quelle ore aveva appena annunciato il proprio ritiro dalla politica dopo aver vinto le ultime elezioni senza essere però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) È di nuovo allarme nelladi. Tresono stati sparati nell’area della capitale irachena che ospita gli edifici istituzionali e le principali ambasciate straniere provocando, secondo le prime informazioni circolate. Uno dei“è caduto davanti all’edificio del Parlamento iracheno”, si legge nel comunicato dei servizi di sicurezza, anche se non è stato ancora chiarito chi siano gli esecutori materiali dell’attacco. Un episodio che si verifica a meno di un mese dall’inizio degli scontri intorno vicino al Parlamento dell’, con i sostenitori di Moqtada al-Sadr, il leader sciita che in quelle ore aveva appena annunciato il proprio ritiro dalla politica dopo aver vinto le ultime elezioni senza essere però ...

