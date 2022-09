Iran: si infiamma anche il Kurdistan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono passati appena dodici giorni dalla morte di Mahsa Amini e le proteste in Iran non sembrano placarsi. Quarantuno le vittime ufficiali e centinaia di arresti: sono tutti giovani e giovanissimi che vogliono spazzare via il quarantennale regime degli ayatollah. Ma nel mare magnum della complessa vita politica Iraniana, le rivolte di questi giorni sembrano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono passati appena dodici giorni dalla morte di Mahsa Amini e le proteste innon sembrano placarsi. Quarantuno le vittime ufficiali e centinaia di arresti: sono tutti giovani e giovanissimi che vogliono spazzare via il quarantennale regime degli ayatollah. Ma nel mare magnum della complessa vita politicaiana, le rivolte di questi giorni sembrano InsideOver.

