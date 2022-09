Iran: arrestata figlia ex presidente Rafsanjani, sostiene raduni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le forze di sicurezza Iraniane hanno arrestato l'attivista Faezeh Hashemi, figlia dell'ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, per il suo sostegno alle proteste scaturite dalla morte della 22enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le forze di sicurezzaiane hanno arrestato l'attivista Faezeh Hashemi,dell'exAkbar Hashemi, per il suo sostegno alle proteste scaturite dalla morte della 22enne ...

Agenzia_Ansa : Si allargano le proteste in Iran dove, per la quinta notte, i manifestanti sono scesi in piazza dopo la morte di Ma… - Agenzia_Ansa : La polizia iraniana ha arrestato '739 rivoltosi' nella sola provincia di Guilan durante le proteste per la morte de… - Agenzia_Ansa : Sono nove le vittime delle proteste in Iran seguite alla morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata… - VerdiVeneto : RT @rtl1025: ?? Gli studenti della facoltà di Medicina dell'Università di #Shiraz, in #Iran, hanno protestato nel campus dell'ateneo per #Ma… - FasuloGianni : RT @NessunLuogo24: 'La mia paura più grande è essere arrestata. Se il regime intende ucciderci, allora lo faccia nelle strade a viso aperto… -