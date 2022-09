Perplexity_is : RT @mcc43_: #Alinejad vive a New York ma è 'leader' delle proteste #Iran contro uccisione da parte della polizia di #Masha_Amini Alinejad è… - Filistinia : RT @mcc43_: #Alinejad vive a New York ma è 'leader' delle proteste #Iran contro uccisione da parte della polizia di #Masha_Amini Alinejad è… - mcc43_ : RT @mcc43_: #Alinejad vive a New York ma è 'leader' delle proteste #Iran contro uccisione da parte della polizia di #Masha_Amini Alinejad è… - mcc43_ : #Alinejad vive a New York ma è 'leader' delle proteste #Iran contro uccisione da parte della polizia di… - ftt_radio : ??? RadioFTT, per Insider Paper, canale Telegram; NEW: attacco con bombe molotov contro l'ambasciata iraniana ad At… -

Attivisti si fanno radere i capelli e intonano slogan fuori dall'edificio delYork Times aYork, in segno di solidarietà con gli iraniani dopo la morte della 22enne di origini curde Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo. Più di 75 persone ...'L'rimane sotto blackout internet/mobile, ma alcuni video continuano a uscire', ha dichiarato il Centro per i diritti umani in, basato aYork. L'agenzia di stampa semi - ufficiale ... Iran, a New York manifestanti si radono i capelli per Mahsa - Il Sole 24 ORE A hard-line Iranian lawmaker Tuesday slammed female protesters who have taken off mandatory headscarves as prostitutes, doubling down on the government stance amid the dramatic demonstrations ...