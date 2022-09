iPhone 14 Pro meglio degli altri due modelli, Apple ridimensiona la produzione (Di mercoledì 28 settembre 2022) iPhone 14 Pro e Pro Max sono i dispositivi più apprezzati dagli utenti anche se in linea con le unità vendute lo scorso anno stando alle ultime informazioni in merito ai dati di vendita iniziali, gli altri due modelli entry level invece stentano a decollare. Apple ha quindi informato i fornitori di ridurre la produzione di ben 6 milioni di varianti di iPhone 14 nella seconda metà dell’anno. I preordini di iPhone 14 vanno peggio di iPhone 13 Mini iPhone 14 Pro meglio degli altri La domanda di iPhone 14 Pro è superiore a quella degli altri nuovi telefoni portando a uno spostamento della capacità produttiva di almeno un ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 28 settembre 2022)14 Pro e Pro Max sono i dispositivi più apprezzati dagli utenti anche se in linea con le unità vendute lo scorso anno stando alle ultime informazioni in merito ai dati di vendita iniziali, glidueentry level invece stentano a decollare.ha quindi informato i fornitori di ridurre ladi ben 6 milioni di varianti di14 nella seconda metà dell’anno. I preordini di14 vanno peggio di13 Mini14 ProLa domanda di14 Pro è superiore a quellanuovi telefoni portando a uno spostamento della capacità produttiva di almeno un ...

techdroider : iPhone 14 Pro Max vs Google Pixel 6 Pro Camera Comparison Apple iPhone - Left (1,3) Google Pixel - Right (2,4) - AndruEdwards : iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Ultra - AgusSetyo0814 : RT @hxg_diluc: Basically: Dendro Traveller: iPhone 6 Dendro Archon: iPhone 14 Pro - Shan3_LTD : @MsToyaBabii229 IPhone 12 pro - bohannibal : @MsToyaBabii229 iPhone 14 pro -