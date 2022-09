Intervista col vampiro 2: AMC annuncia il rinnovo della serie (Di mercoledì 28 settembre 2022) AMC ha annunciato la produzione di Intervista col vampiro 2 a qualche giorno dal debutto della serie, previsto negli Stati Uniti il 2 ottobre. Intervista col vampiro 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Anne Rice, ha già ottenuto il via libera da parte di AMC prima del debutto previsto sugli schermi americani il 2 ottobre. La storia proseguirà quindi con otto nuove puntate che mostreranno degli eventi ambientati in Europa. I protagonisti della serie Interview with the Vampire saranno Sam Reid, Jacob Anderson e Bailey Bass nei ruoli di Lestat, Louis e Claudia. Il nuovo adattamento del romanzo scritto da Anne Rice sarà composto da una prima stagione di otto episodi che debutterà sugli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) AMC hato la produzione dicol2 a qualche giorno dal debutto, previsto negli Stati Uniti il 2 ottobre.col2, la seconda stagionetratta dai romanzi di Anne Rice, ha già ottenuto il via libera da parte di AMC prima del debutto previsto sugli schermi americani il 2 ottobre. La storia proseguirà quindi con otto nuove puntate che mostreranno degli eventi ambientati in Europa. I protagonistiInterview with the Vampire saranno Sam Reid, Jacob Anderson e Bailey Bass nei ruoli di Lestat, Louis e Claudia. Il nuovo adattamento del romanzo scritto da Anne Rice sarà composto da una prima stagione di otto episodi che debutterà sugli ...

