Inter, Skriniar: «Critiche? Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa. Dobbiamo fare meglio» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato dell’inizio di stagione con la squadra ai microfoni di DAZN Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato dell’inizio di stagione con la squadra ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: Critiche – «La squadra o il mister non danno la colpa ai difensori, i gol li Abbiamo presi globalmente come squadra: è tutta la squadra che difende, così come l’attacco inizia dai difensori. Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa, sappiamo come difensori che possiamo e Dobbiamo fare meglio». TATUAGGIO SUL PETTO – «Ha un significato: diavolo e angelo si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milan, difensore dell’, hadell’inizio di stagione con la squadra ai microfoni di DAZN Milan, difensore dell’, hadell’inizio di stagione con la squadra ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:– «La squadra o il mister non danno la colpa ai difensori, i gol lipresi globalmente come squadra: è tutta la squadra che difende, così come l’attacco inizia dai difensori.di, sappiamo come difensori che possiamo e». TATUAGGIO SUL PETTO – «Ha un significato: diavolo e angelo si ...

capuanogio : ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona,… - Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - Inter : Vittoria per ???? di @DenzelJMD2 e @Stefandevrij e per la ???? di @brozocrypto ?? Pareggio nel pomeriggio per #Skriniar e la ???? ? - giannizurzolo : RT @giannizurzolo: Skriniar non vuole rimanere : vendilo, vendi tutti quelli che non ci credono, mercenari del calcio 2.0, crea un’Inter gi… - giannizurzolo : Skriniar non vuole rimanere : vendilo, vendi tutti quelli che non ci credono, mercenari del calcio 2.0, crea un’Int… -