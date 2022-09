Inter - Roma: per Lukaku si allontana la convocazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) L' Inter prosegue i suoi allenamenti in vista della grande sfida con la Roma dell'ex Mourinho , in programma sabato a San Siro. Simone Inzaghi conta chi ci potrà essere e chi no, dopo il forfait ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'prosegue i suoi allenamenti in vista della grande sfida con ladell'ex Mourinho , in programma sabato a San Siro. Simone Inzaghi conta chi ci potrà essere e chi no, dopo il forfait ...

AliprandiJacopo : ?? #Dybala in tribuna anche nella seconda partita giocata ieri dall’Argentina contro la Giamaica. È in volo per Pari… - OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma - cmdotcom : #Inter, #Lukaku non è pronto: out contro la #Roma e a forte rischio per la #Champions - FedericoSchirr6 : Nello stesso inter vento, vado a Memoria: Roma e solo Roma dev'esse re la Capitale d'Italia. Annatevelo a cerca: me… - aboccadaverita : RT @OfficialASRoma: ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma -