Insegnante ucciso a coltellate nella scuola a Melito L’assassino forse è stato ripreso dalle telecamere

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Undi sostegno trovato morto nel cortile dellaquale insegnava: sul corpo numerose ferite da taglio. E’ accaduto a, in provincia di Napoli. Il docentesi chiama Marcello Toscano, aveva 64 anni. Eraconsigliere comunale. A rinvenirne il cadavere ieri sera intorno alle 22,30 sono stati i carabinieri, dopo che i familiari, intorno alle 20, ne avevano denunciato la scomparsa. Secondo i primissimi accertamenti l’uomo sarebbevittima di un accoltellamento. Gli inquirenti sperano di ricavare elementi utili alle indaginiimmagini delledella zona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

andrea_falivene : RT @cronachecampane: A Melito ucciso insegnante di sostegno #Insegnanteucciso #melito - cronachecampane : A Melito ucciso insegnante di sostegno #Insegnanteucciso #melito - paolochiariello : #Juorno #Melito, #insegnante di sostegno ucciso nella #scuola #media #GUARINO - juornoit : #Juorno #Melito, #insegnante di sostegno ucciso nella #scuola #media #GUARINO - Apollosss : @marattin Lei ha appena ucciso un insegnante di econometria. Quanta ignoranza. Provi a sostituire percettori di rdc… -

...e alla restituzione degli stessi ad opera degli studenti con relativa valutazione dell'. ...aveva esattamente la stessa faccia di quando aveva riferito alla classe che Ghidi era stato, ...a coltellate. È quanto hanno accertato i carabinieri intervenuti ieri sera alle 22.30 all'... dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Marcello Toscano , 64 anni,di sostegno già ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...