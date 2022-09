Insegnante trovato morto nel cortile di una scuola media

Leggi su agi

il corpo di unneldi unaa Melito, in provincia di Napoli. Martedì, verso le 22.30, i carabinieri hannosenza vita Marcello Toscano, 64 anni,di sostegno nellaMarino Guarano. Le ricerche dell'uomo erano partite alle 20, quando i familiari hanno lanciato l'allarme dato che non ne avevano più notizie e non riuscivano a contattarlo. Da un primo esame del cadavere, la morte appare riconducibile a un'aggressione con un coltello. I carabinieri hanno acquisito immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e stanno ricostruendo, anche ascoltando parenti, amici e colleghi di Toscano, le ultime ore di vita del professore.