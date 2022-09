Insegnante trovato morto | il ministro Bianchi | “Sono sconcertato”

Agenzia_Ansa : Insegnante trovato morto nel cortile di una scuola a Melito di Napoli. Si indaga per omicidio.#ANSA - fanpage : ?? Ultim'ora Insegnante di sostegno trovato morto nel cortile della scuola. Marcello Toscano era scomparso nel pome… - Gennarox77 : Insegniamo anche questo a scuola… - MediasetTgcom24 : Melito (Napoli), insegnante trovato morto nel cortile a scuola: si indaga per omicidio #melito #napoli #insegnante… - lacittanews : Il corpo senza vita di un insegnante di sostegno ucciso a Melito di Napoli è stato ritrovato nel cortile dell’istit… -

Leggi anchedi sostegnomorto nel cortile della scuola, è giallo: sul corpo segni di coltellate Duello a colpi di coltello per un fidanzato conteso, due ragazze ferite in ospedale ...I carabinieri lo hannosenza vita, con ferite di coltello all addome , dietro un cespuglio nel cortile della scuola media Marino Guarano di Melito (Napoli) dove lavorava comedi sostegno. I familiari di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...