Insegnante trovato morto, il cugino sui social: "Ammazzato come un cane" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito di Napoli – "L'hanno Ammazzato come un cane nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre… Cronache da Melito dove si muore senza un perché e tra l'indifferenza generale. Grazie ad uno Stato che ha abdicato da tempo, diventato solo una sorta di participio passato: qualcosa che è stato ma che adesso non c'è più...". E' lo sfogo, pubblicato su Fb, dal cugino di Marcello Toscano, l'Insegnante di 64 anni trovato senza vita ieri sera dal figlio di quest'ultimo e dai carabinieri all'interno del perimetro di una scuola media di Melito di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

