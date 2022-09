Insegnante trovato morto a scuola | si indaga per omicidio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito di Napoli – Ieri sera verso le 22:30 a Melito di Napoli, all’interno del perimetro dellamedia Marino Guarano, i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Marcello Toscano, 64 anni. L’uomo eradi sostegno in quellae le sue ricerche erano partite alle 20 quando i familiari hanno lanciato l’allarme visto che non ne avevano più notizie. Dai primi accertamenti pare che la morte sia riconducibile a un’aggressione con arma bianca ma è ancora tutto da verificare. Sono in corsoi le indagini da parte dei Carabinieri che hanno acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.