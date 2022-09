Insegnante trovato morto a scuola, si indaga per omicidio. Uomo portato in caserma (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si sta concentrando su un Uomo l'attenzione degli inquirenti che indagano sulla morte di Marcello Toscano , l'Insegnante di sostegno di 64 anni trovato senza vita ieri sera all'interno del cortile ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si sta concentrando su unl'attenzione degli inquirenti cheno sulla morte di Marcello Toscano , l'di sostegno di 64 annisenza vita ieri sera all'interno del cortile ...

fanpage : ?? Ultim'ora Insegnante di sostegno trovato morto nel cortile della scuola. Marcello Toscano era scomparso nel pome… - Agenzia_Ansa : Insegnante trovato morto nel cortile di una scuola a Melito di Napoli. Si indaga per omicidio.#ANSA - GhislandiMonica : @AntScibilia Ho finalmente trovato il tutor che mi mancava non lavora già come insegnante,io ai me terminavo la ter… - gercci1 : testo - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Melito, insegnante ucciso a coltellate: trovato morto nel cortile della scuola -