Insegnante di sostegno ucciso a Melito di Napoli, è stato trovato morto nel cortile della scuola: si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di un Insegnante di sostegno ucciso a Melito di Napoli è stato ritrovato nel cortile dell'istituto scolastico in cui l'uomo lavorava. Le forze dell'ordine stanno indagando per omicidio.

Insegnante di sostegno ucciso a Melino di Napoli

È stato identificato come Marcello Toscano, 64 anni, l'Insegnante di sostegno ucciso a Melito di Napoli. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella serata di mercoledì 27 settembre intorno alle ore 22:30 all'interno della scuola media

