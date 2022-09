Infermiera italo-ucraina muore a Zaporizhzhia | si era arruolata ad aprile

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È morta in battaglia Marianna Triasko,con cittadinanza italiana che da 14 anni era residente in Veneto. Lascia due figli

Adnkronos

Zaporizhzhia, morta infermiera italo-ucraina: era volontaria nell'esercito (Adnkronos) – Una cittadina italo-ucraina, Mariana Triasko, infermiera volontaria arruolatasi nell'esercito di Kiev un mese dopo l'inizio della guerra, è morta a Zaporizhzhia. E' quanto apprende l'Adn ...