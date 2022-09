Incontro Regione Calabria-Fnomceo su emergenza e carenza personale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una presa d’atto della situazione di estrema, anche a causa delladi, nella quale versa la sanità calabrese, circostanza che ha spinto laad intervenire con misure eccezionali per il reclutamento immediato, ma provvisorio, di medici provenienti da altri Paesi.Un impegno a lavorare, ciascuno per la sua parte, per tentare di modificare – dialogando con il nuovo governo e il nuovo Parlamento – la norma di legge che prevede, per l’impiego di medici provenienti da Paesi extra-UE, una deroga per il riconoscimento dei titoli.Prevedere per tutti i professionisti che esercitano sul nostro territorio l’iscrizione – con iter da individuare per i camici bianchi extracomunitari – agli Ordini italiani, in modo da non avere un doppio binario e una situazione di disparità tra i ...