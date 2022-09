Incontro Meloni - Salvini. Candidata premier affronta rebus ministri: Belloni a Esteri? Bossi 'ripescato' (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Grande collaborazione e unità di intenti" è la scarna nota congiunta di Lega e Fratelli d'Italia, al termine del primo Incontro dopo la vittoria del centro destra alle elezioni, fra Meloni e Salvini. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Grande collaborazione e unità di intenti" è la scarna nota congiunta di Lega e Fratelli d'Italia, al termine del primodopo la vittoria del centro destra alle elezioni, fra. ...

fattoquotidiano : Elezioni, Crippa (Lega): “Primo incontro con Meloni e Forza Italia. Salvini deve stare al governo con ruolo determi… - Agenzia_Italia : Meloni e Salvini hanno fatto il punto sulle priorità del prossimo governo ?? - VittorioSgarbi : L’esponente dei social democratici tedeschi Klingbeil in un incontro a Berlino con Letta: “Sarebbe importante che… - Mirandola59 : RT @LuisaMaccari: INCONTRO OGGI MELONI SALVINI BERLUSCONI PER DIVISIONE TORTA A 3 PIANI a me 3 fette ho vinto?? due a te che hai suicidato l… - Affaritaliani : Meloni non rilascia dichiarazioni all’uscita dalla Camera dopo l’incontro con Salvini. Le immagini -