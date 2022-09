Inchiesta Asl Caserta | Oliviero davanti al Gup a dicembre

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si terrà il prossimo 15al Gup del tribunale di Napoli nord Daniele Grunieri l’udienza preliminare del procedimento nato dall’indagine della Procura (pm Giovanni Corona) sugli illeciti consumati nella sede del Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) dell’Asl di, la cui sede è ad Aversa. Un maxi-indagine con oltre sessanta indagati divisa però in vari tronconi dalla Procura; il 15compariranno al Gup i primi trentatré imputati – gli altri dovranno attendere la fissazione delle diverse udienze – tra cui l’attuale presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro, che risponde di traffico illecito di influenze, l’ex direttore del Dsm Luigi Carrizzone, figura chiave dell’indagine che comparirà anche negli ...

CasertaNews

