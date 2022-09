In questo video il giornalista russo Solovyov non si lamenta per essere stato chiamato alle armi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 27 settembre 2022 su Twitter è stato pubblicato un tweet dall’account @R82938886 contenente una spezzone di una trasmissione russa del canale televisivo statale Russia-1 in cui compare il giornalista Vladimir Solovyov. Nel filmato si vede il propagandista e presentatore russo parlare all’interno di uno studio televisivo con altre persone. Il video è sottotitolato in inglese e stando alla traduzione Solovyov si lamenterebbe con toni accesi di essere stato convocato per la “mobilitazione parziale” annunciata in Russia il 21 settembre dal presidente Vladimir Putin per reclutare nuovi soldati per la guerra in Ucraina. Il filmato è accompagnato da questo testo: «Solovyov gets drafted and goes crazy» (in italiano, ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 27 settembre 2022 su Twitter èpubblicato un tweet dall’account @R82938886 contenente una spezzone di una trasmissione russa del canale televisivo statale Russia-1 in cui compare ilVladimir. Nel filmato si vede il propagandista e presentatoreparlare all’interno di uno studio televisivo con altre persone. Ilè sottotitolato in inglese e stando alla traduzionesi lamenterebbe con toni accesi diconvocato per la “mobilitazione parziale” annunciata in Russia il 21 settembre dal presidente Vladimir Putin per reclutare nuovi soldati per la guerra in Ucraina. Il filmato è accompagnato datesto: «gets drafted and goes crazy» (in italiano, ...

