Impostazioni App in Windows 11 per gestire i programmi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vuoi conoscere come gestire le funzionalità è le Impostazioni app in Windows 11 ? Con il nuovo sistema operativo possiamo infatti gestire app e le funzionalità, cambiare le app predefinite per ogni estensione o per ogni tipo di file, controllare le mappe offline, accedere alle funzionalità opzionali, quali app devono essere utilizzate per siti Web e molto altro ancora da una sola schermata. Impostazioni App di Windows 11 Su Windows 11 possiamo accedere alle Impostazioni delle app aprendo il menu Start, portandoci in Impostazioni e cliccando infine sul menu App. Si aprirà, nella parte destra della finestra, tutta una serie di menu a cui possiamo ... Leggi su wikitech (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vuoi conoscere comele funzionalità è leapp in11 ? Con il nuovo sistema operativo possiamo infattiapp e le funzionalità, cambiare le app predefinite per ogni estensione o per ogni tipo di file, controllare le mappe offline, accedere alle funzionalità opzionali, quali app devono essere utilizzate per siti Web e molto altro ancora da una sola schermata.App di11 Su11 possiamo accedere alledelle app aprendo il menu Start, portandoci ine cliccando infine sul menu App. Si aprirà, nella parte destra della finestra, tutta una serie di menu a cui possiamo ...

