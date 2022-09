Imane Fadil | chiuso il caso Archiviate anche le posizioni dei medici che erano indagati per omicidio colposo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) A tre anni dalla richiesta di archiviazione da parte della procura di Milano, si chiude ildella morte di, modella e teste nella vicenda Ruby, deceduta il primo marzo 2019 dopo più di un mese di ricovero e una lunga agonia per una rara forma di aplasia midollare. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto, come chiesto dai pm, l’archiviazione per 12dell’Humanitas di Rozzano (Milano) chestati iscritti perin nuove indagini ordinate dal giudice. E ha escluso loro responsabilità. Il decreto è stato depositato a fine giugno, ma lo si è saputo oggi. I pm avevano pure indagato ipotizzando uncon sospetti su un avvelenamento con sostanze radioattive. Nell’ottobre 2021 i pubblici ...