Illuminazione in via Regione siciliana fino a San Martino delle Scale, da ottobre iniziano i lavori (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal primo ottobre Enel Sole si occuperà della manutenzione degli impianti di pubblica Illuminazione a Monreale e nelle frazioni, sotto la vigilanza ed il controllo degli uffici tecnici del Comune di Monreale. Enel Sole è la ditta che si è aggiudicata i lavori per l'efficientamento energetico e per la manutenzione e la gestione degli impianti di Illuminazione nel territorio monrealese. Il prossimo mese inizieranno anche i lavori per la realizzazione dell'impianto di Illuminazione in via Regione siciliana fino a Piazza Reale a San Martino delle Scale. Il progetto è stato redatto dagli uffici tecnici comunali. A renderlo noto l'assessore ai servizi a rete Geppino Pupella.

