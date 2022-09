Il Vietnam sta preparando delle leggi per evitare che i social siano troppo basati sulle notizie

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Abbiamo analizzato più volte i cambiamenti a cui è stato sottoposto Facebook nell’ultimo periodo. Lo stesso Mark Zuckerberg, a un certo punto, ha dovuto prendere atto di una evidenza: la piattaforma dinetworking aveva perso la sua funzione originaria, ovvero quella di mettere in contatto le persone, e aveva preso la direzione di rappresentare una sorta di nuovo feed di, con gli utenti che sceglievano deliberatamente di informarsi da lì. Anche inquesto aspettopiattaformeè stato analizzato dalle istituzioni che, adesso, starebbero decidendo di limitarlo per legge. Un rapporto della Reuters, ottenuto in via del tutto confidenziale, sta mostrando come i politici al governo nello stato asiatico stiano decidendo di limitare la diffusione...