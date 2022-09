Il vicepresidente del Barcellona: 'Messi può tornare, verrebbe gratis' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stavolta i presupposti più importanti, quelli economici, ci sono. Il ritorno di Lionel Messi al Barcellona non è impensabile, anzi. "Sarebbe senz'altro fattibile perché verrebbe a parametro zero, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stavolta i presupposti più importanti, quelli economici, ci sono. Il ritorno di Lionelalnon è impensabile, anzi. "Sarebbe senz'altro fattibile perchéa parametro zero, ...

Mov5Stelle : ?? Leggi l’intervista realizzata da La Stampa alla vicepresidente del MoVimento 5 Stelle @PaolaTavernaM5S Qui il t… - fattoquotidiano : L'intervista a Paola Taverna, vicepresidente del M5S @lucadecarolis - gstelluti : RT @Mov5Stelle: ?? Leggi l’intervista realizzata dal Corriere della Sera al vicepresidente del MoVimento 5 Stelle @MicheleGubitosa Qui il… - ETGazzetta : Il vicepresidente del #Barcellona, Romeu: '#Messi può tornare, verrebbe gratis' - VittorioCasola1 : RT @di_reddito: Ma se Crosetto non è stato eletto, come fa a fare il vicepresidente del consiglio? ?? Chiedo per gli elettori del CDX -