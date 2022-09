Il veggente che ha predetto la morte della Regina ora svela quando morirà Carlo: 'Ecco la data' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo aver previsto la morte della Regina Elisabetta , ora Logan Smith, l'uomo veggente diventato virale sui social, sembra aver previsto anche il decesso di Re Carlo , salito al trono dopo i 70 anni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo aver previsto laElisabetta , ora Logan Smith, l'uomodiventato virale sui social, sembra aver previsto anche il decesso di Re, salito al trono dopo i 70 anni ...

12ruoteinmovim : @CottarelliCPI Minchia. Perfino veggente è diventato. Politici lungimiranti non ne abbiamo avuti negli ultimi anni.… - pizeta1362 : @ClSiamoin @GiorgioGa78 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Caspita! Ma lei è un dirigente di FdI o un veggente? Cosa l… - maurizio_barca : @EsercitoCrucian Che giornalista, veggente?mago?cartomante?se di giornalista?????? - Ade9515 : @MattDynamiteM86 @Peter_Italy mah, non mi piace fare la veggente, e comunque alternativa chi sarebbero? La Cina, La… - trattomale : @FuryBionda può testimoniare che io ho preso a martellate un termostato ben prima della mancanza di gas, so un mago… -