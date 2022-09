Il trend della nutraceutica arriva nella ciotola | il petfood si riempie di superfood

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 settembre 2022) MILANO –y, supery: isono onnipresenti sulla nostra tavola e, per una volta, sono una moda che fa bene. Alimenti popolari, altri più rari, altri ancora da riscoprire, permettono di fare il pieno di sostanze benefiche per il nostro organismo. Ricchissimi di antiossidanti, energizzanti, vitamine e proteine vegetali, i nutraceutici rappresentano un alleato di cui non possiamo fare a meno. La novità è che questo vale anche per i nostri pet, visto che è possibile inserirli anchedieta dei nostri animali. amusi, la prima azienda che abbina un gustoso pet food esclusivamente Made in Italy alla consulenza mirata di veterinari nutrizionisti ha inserito nelle sue deliziose crocchette tantissimi alimenti che consentono di fare il pieno di. Yucca schidigera – Nome insolito e ...