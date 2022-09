IL RUGGITO DI BRESCIA - Sport - Basket - quotidiano.net

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Amedeo Della Valle è stato in corsa fino all'ultimo minuto per partecipare agli Europei: ora riparte da

BresciaToday

Amedeo Della Valle è stato in corsa fino all'ultimo minuto per partecipare agli Europei: ora riparte da... probabilmente, arriverà Eugenio Corini, reduce dall'esperienza di, terminata ai play - off. Ildell'Arena è dentro di me'. ... Brescia Femminile: la Prima Squadra presentata a Palazzo Loggia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...